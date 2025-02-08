Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın İstanbul'da Kasımpaşa ile mücadele edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Çaykur Rizespor, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 27 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor.
Ligdeki son maçında Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, 28 puanla 8. sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı Olawoyin ve sakatlığı bulunan Eray Korkmaz yarın ki maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibine 1-0 yenildi.