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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 13:10
  • Giriş: 08.02.2025 13:10
  • Güncelleme: 08.02.2025 13:10
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın İstanbul'da Kasımpaşa ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Çaykur Rizespor, 8 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 27 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor.

Ligdeki son maçında Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, 28 puanla 8. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Olawoyin ve sakatlığı bulunan Eray Korkmaz yarın ki maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibine 1-0 yenildi.

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