Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin son haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Rize temsilcisi, 21 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı İbrahim Olawoyin yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Ankara'da tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.
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