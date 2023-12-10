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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 10.12.2023 13:37
  • Giriş: 10.12.2023 13:37
  • Güncelleme: 10.12.2023 13:37
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin son haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Rize temsilcisi, 21 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı İbrahim Olawoyin yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Ankara'da tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

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