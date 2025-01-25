Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı kaleci Grbic ve Mithat Pala, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla ligde 10'uncu sırada bulunuyor.
Ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Adana temsilci, 5 puanla son sırada yer alıyor.