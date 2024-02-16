Çaykur Rizespor, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde son hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 36 puan ile 6. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Janne-Pekka Laine, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kampa girecek.
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