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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 13:55
  • Giriş: 16.02.2024 13:55
  • Güncelleme: 16.02.2024 13:55
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 36 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Janne-Pekka Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde kampa girecek.

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