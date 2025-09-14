Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 11:45
  • Giriş: 14.09.2025 11:45
  • Güncelleme: 14.09.2025 11:45
Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip, 1 puanla 17'inci sırada bulunuyor.

Oynadığı 4 maçta 4 mağlubiyet alan Gençlerbirliği ise ligin son sırasında yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol