Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Yeşil-mavili takım, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde tedavisi süren Halil Dervişoğlu ile kart cezalısı Laçi ve Samet Akaydin yarınki maçta forma giyemeyecek.

