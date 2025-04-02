Çaykur Rizespor’da Sivasspor mesaisi devam etti

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan yeşil-mavililer, taktik maçla idmanı tamamladı.

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal ve Yannis Papanikolau sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkmazken, Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan elmacık kemiğinde kırık olan Alikulov da idmana maske ile katıldı.