Çaykur Rizesporlu Casper Hojer, Göztepe maçını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, maçın önemine dikkati çekti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Hojer, bu sezon hem kendi adına hem de takım adına büyük beklenti içinde olduklarını belirtti.

Güçlü bir takım oluşturduklarını ifade eden Hojer, "Bunu pazar günü göreceksiniz. Ben çok farklı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hojer, takıma hem genç hem de tecrübeli oyuncuların katıldığına işaret ederek, "Daha güçlü bir takım haline geldik. Özellikle katılan tecrübeli oyuncuların hepsi kendilerini kanıtlamış oyuncular. Zaten bunu antrenmanlarda ve çalışmalarımızda hemen ön plana çıkardılar. Onların katacakları enerjiyle birlikte pazar günü çok daha farklı bir takım olduğumuzu göreceksiniz." diye konuştu.

Hafta sonu iyi bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Hojer, şu değerlendirmede bulundu:

"Onların da yeni oyuncuları var. Dinamik bir oyun sistemleri var. Bizimkinden farklı bir oyun sistemiyle oynuyorlar. Baskı kurmayı deneyeceklerdir. Hızlı oyuncuları var. Öncelikle bu hızlı oyunculara karşı önlem alacağımız kesin. Fakat son maçta da görüldüğü üzere baskı altına aldıklarında, baskıdan kurtulduğumuzda bizim de çok etkili olabileceğimizi onlara daha önce göstermiştik. Bu anlamda baktığınız zaman hafta sonu bizim için çok ciddi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Açıkçası saha içerisinde bir savaş mücadelesi gibi olacak bizim için. Fakat biz buradan galip gelen taraf olacağımızı düşünüyorum."

Hojer, çok kaliteli oyuncuları barındıran bir lig olacağına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni gelen oyuncularla beraber bu seviye artmaya başladı. Çok önemli transferler ligimize geliyor. Bu tabii ki ligin kalitesini daha da arttırıyor. Zaten çok önemli bir ligdi, kalitesini kanıtlamış bir ligdi. Şimdi bu oyuncuların katılımıyla daha da kaliteli bir hal aldı. Açıkçası birazcık beni şaşırtıyor. Bu oyuncuların buraya nasıl geldikleri, transfer ücretlerinin nasıl ödendiği ama diğer taraftan da baktığımız zaman bundan büyük keyif alıyorum çünkü bu oyunculara karşı oynayacağım. Bu oyuncuların olduğu bir ligde oynayacağım. Bu da bir oyuncu olarak bana büyük keyif katıyor. Bu oyuncuların burada olması daha çok lige dikkati çekecektir. Aynı zamanda statların daha fazla da dolmasını sağlayacaktır."