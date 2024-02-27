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Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser ameliyat edildi

Ajans Haberleri
  • 27.02.2024 17:38
  • Giriş: 27.02.2024 17:38
  • Güncelleme: 27.02.2024 17:38
Kaynak: AA
Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser ameliyat edildi

 Fenerbahçe maçında sakatlanan Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Finlandiya'da ameliyat edildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Benhur Keser'in bugün Finlandiya'da yapılan uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Benhur Keser'in bir an önce eski sağlığına kavuşması temenni edilerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

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