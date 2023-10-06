Çaykur Rizesporlu Minchev: Buraya iyi işler yapmak için geldim

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Bulgar hücum oyuncusu Martin Minchev, "Buraya iyi işler yapmak için geldim. Goller atmam gerektiğinin bilincindeyim. Sadece zamana ihtiyacım var ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak olabildiğince fazla çalışacağım” dedi.

Süper Lig'in 8’inci haftasında Samsunspor’u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Çaykur Rizespor’un Bulgar forvet oyuncusu Martin Minchev antrenman öncesi Karadeniz derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BURAYA İYİ İŞLER YAPMAK İÇİN GELDİM"

Samsunspor maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Minchev, “Fenerbahçe maçının onların stadında zor olacağını biliyorduk. Bu karşılaşmadan dersler çıkartıp Samsunspor maçında daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu hafta bu doğrultuda çalıştık o yüzden daha iyi olacağız. Fenerbahçe maçı bizi önümüzdeki karşılamalar için sadece motive edebilir. Hafta boyunca bu doğrultuda çalıştık. Taktik ve fizik olarak çok iyi hazırlandık. İyi bir sonuç almak için Samsunspor maçına çok daha motive çıkacağız. Buraya iyi işler yapmak için geldim. Goller atmam gerektiğinin bilincindeyim. Sadece zamana ihtiyacım var ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak olabildiğince fazla çalışacağım” diye konuştu.