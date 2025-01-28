Çaykur Rizesporlu Seyfettin Anıl Yaşar, Esenler Erokspor'a kiralandı

RİZE (AA) - RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'ı Esenler Erokspor'a kiraladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Seyfettin Anıl Yaşar’ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuz resmi imzanın atılması için İstanbul'a gitmiştir. Yeni mücadelesinde Seyfettin Anıl Yaşar'a sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.