Çaykur Rizesporlu Shelvey: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, sahalarında oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin, “Karşılaşmaya iyi hazırlandık. Kayseri’de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakmak istiyoruz. Bu yüzden de Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz” dedi.

Rizespor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Karadeniz temsilcisi bu maçın hazırlıklarını Çaykur Didi Stadyumu’nda sürdürdü. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman kısa pas ve taktik çalışması ile devam etti. Yeşil mavili ekibin deneyimli İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray maçını kazanmak istediklerini dile getiren Jonjo Shelvey, “Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu gördük. Rakibimizin bu karşılaşmanın ardından yorulduğunu düşünüyoruz. Biz karşılaşmaya normal hazırlandık. Kayseri’de yaşadığımız hayal kırıklığını geride bırakmak istiyoruz. Bu yüzden de Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

"OYUN SİSTEMİNE ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Teknik direktör İlhan Palut’un istediklerini yapmaya çalıştıklarını da aktaran Shelvey, “Hocanın taleplerine ve oyun sistemine alışmaya çalışıyorum. Burada her geçirdiğim günü severek geçiriyorum. Önümüzde ki maçlarda hem taraftarlarımızı hem de beni izleyenleri memnun etmek istiyorum. Burada benim ne istediğimden ziyade takımın ve hocamızın ne istediği önemli. Hocamız bana hangi görevi veriyorsa sahada onu yerine getirmeye çalışıyorum. Buraya takıma yardımcı olmaya geldim. Takıma yeni gelen birinin takımdan kendini üstün görmemesi gerekir” dedi.