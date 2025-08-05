ÇAYKUR'UN çay alım politikasını protesto etmek isteyen üreticiye polis engeli

ÇAYKUR’un çay alım politikalarına yönelik çay üreticilerinin Trabzon ve Rize'de başlattığı protestolar devam ediyor. Rize’nin Fındıklı ilçesinde emekli meclisi üyesi bir grup çay üreticisi, ÇAYKUR'un uyguladığı çay alıp politikalarını basın açıklamasıyla protesto etti.

Fındıklı Cumhuriyet meydanında toplanan çay üreticileri, ÇAYKUR’un ikinci sürgün çay alım kampanyasına başlar başlamaz alımlarında kota ve kontenjan uygulaması nedeniyle özel sektör çay firmalarına düşük fiyatta çay sattıklarını, bunun sorumlusunun ise AKP iktidarının olduğunu belirttiler.

FABRİKAYA YÜRÜMEK İSTEYEN ÜRETİCİYE POLİS ENGELİ

Çay üreticileri, alanda çok az sayıda üretici olmasına rağmen onlarca polis memurunun güvenlik nedeniyle alanda bulunmasına “korkmuyoruz” diye tepki gösterdiler. Üreticilerin, Fındıklı Çay Fabrikası'na yapacağı yürüyüşe ise polis izin vermedi.

Basın açıklamasını okuyan çay üreticisi İlkay Özdemir, şunları söyledi:

''Çayda sömürü var. ÇAYKUR’un uyguladığı kota ve kontenjanlarla biz çay üreticilerini özel sektör şirketlerine mahkûm etmeye çalışıyorlar. AKP iktidarı, 23 yıldır uyguladığı politikalarla işçilerin, köylülerin, biz üreticilerin her türlü hakkını gasp etmiş durumda. Özel sektörün vampirlerini doyurmak için halkın ve üreticilerin tüm haklarını ellerinden aldılar. Bu iktidar için işçiler, köylüler, üreticiler hiçbir şekilde önem taşımıyor. Maden şirketlerinin kasalarını doldurmak için yüz binlerce zeytin ağacı kesiliyor, ama bu onlar için hiç önemli değil. Aynı şekilde biz çay üreticilerinin sömürülmesi de onlar için hiçbir değer taşımıyor. Bu düzene son vermek için tüm halk olarak birleşmekten, örgütlenmekten başka çaremiz kalmadı. Çayda sömürüye son diyoruz. Biz üreticiyiz, haklıyız, kazanacağız.''

''BİZ HAKLIYIZ, KORKMUYORUZ''

Bir çay üreticisi, “16 milyon emekli, tek maaşla geçinmeye çalışıyor. Bugün çay bahçesine otursam, en samimi arkadaşıma bir bardak çayı ısmarlayamıyorum. Çayı alsam, şekeri geliyor, o geliyor, bu geliyor derken 200 lirayı buluyor. Hangi emekli lokantada yemek yiyebiliyor? Hangisi ‘gel oturalım’ diyebiliyor? Eğer hakkımızı aramak teröristlikse, o zaman evet, biz teröristiz" diye konuştu.

Fındıklı Çay Fabrikası'na yürümek isteyen üreticilere ise polisin izin vermemesine tepki gösteren İlkay Özdemir, "10 çay üreticisi, 10 emekli, bin tane polis... Neden korkuyorsunuz? Haklarımızı aramak suç mu? 25 TL olan çay özel sektörde çay 15 TL'ye kadar düşüyor. Haklarımızı aramayalım mı? Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir sistem? Kahrolsun böyle düzene. Biz meşruyuz. Biz haklıyız. Korkmuyoruz!” dedi.

Bir başka üretici ise, “Bu topraklarda Reşit Kibar, Metin Lokumcu katledildi. Onun için mi geldiniz? Bizi de mi katledeceksiniz? Bu topraklarda katiller hâlâ bulunmadı. Unutmadık, unutturmayacağız da" diye ifade etti.