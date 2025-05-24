ÇAYKUR’da işe alımları AKP İl Başkanı mı yapıyor?

Haber Merkezi

AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, ÇAYKUR'da işe alımlara ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Katmer, 2025 yılı yaş çay kampanyasına kısa süre kala yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ÇAYKUR’un çay alım yerlerinden fabrikalara kamyonlarla yaş çay nakli ve yükleme işlemlerinin, kooperatiflerin teklif edilen fiyatı kabul etmemesi üzerine ÇAYKUR’un ortağı çay alım bünyesindeki ÇAYSAN tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu şekilde 3 bin kişiye geçici istihdam sağlanacağını açıklayan Katmer, yükleme işleri için 4 aylık bir dönemde 30 bin TL maaşla çalışacak 3 bin işçi alınacağını, bu işçilerden "düzgün çalışanların" ise gelecek yıl kurasız işe alınacaklarını, işe alımların öncelikle muhtarlar aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan AKP'li Katmer'in açıklamasına tepki geldi. Çervatoğlu, "Ne zaman bir partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin arka bahçesi olmuştur ÇAYKUR? Ne zamandır ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, halkın olan ÇAYKUR, AKP ilçe ve il yönetimi tarafından yönetilmektedir? Biz hayretler içerisinde bu ifadeyi karşılıyoruz" diye konuştu.