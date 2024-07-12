ÇAYKUR’dan yaş çay alımına sınırlı süreli kota

Haber Merkezi

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının 12 bin tonun üzerine çıkması nedeniyle bugünden itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, "Günlük yaş çay alım miktarımız kurum kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle alımlarımız dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak olup, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edilecektir. Çay alım sürecinde hiçbir üreticimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizin ve yine hiçbir üreticimizin ekonomik anlamda zarar görmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan basın açıklamasında, üreticilerin referans fiyatının altında çay satmasının istenmediği değerlendirilirken, şunlar kaydedildi: "Çay hasadının üretim imkanları sebebiyle birkaç gün içinde bitirilemeyeceğini ve yaş çayın en sağlıklı bekleyeceği yerin bahçe olduğunu bilen üreticilerimizin, acele etmedikleri takdirde maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarını rahatlıkla koruyabileceğimizi bilmelerini isteriz. Üreticilerimizin bütün çaylarını rahatlıkla alabileceğimizi taahhüt ediyoruz."