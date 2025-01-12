Cayma hakkı kaldırıldı mı: Ticaret Bakanlığı tarih verdi

Cayma hakkının kaldırılmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. İnternet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararının 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir."