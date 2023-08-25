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Cayrokopter ile havadan trafik denetimi

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 15:01
  • Giriş: 25.08.2023 15:01
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:01
Kaynak: İHA
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Cayrokopter ile havadan trafik denetimi

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı etkinlik alanında günler öncesinden güvenlik tedbirlerini artırdı.

Kutlama alanına geleceklerin trafikte aksamaya neden olmaması için tedbirlerini artıran ekipler, Malazgirt/Ahlat ve Malazgirt/Bulanık karayolu üzerinde Cayrokopter ile havadan trafik denetimi faaliyeti icra etti. 

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