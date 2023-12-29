Çayyolu Semt Meclisi yerel seçimleri tartıştı

Haber Merkezi

Çayyolu Semt Meclisi, yaklaşan yerel seçimleri tartışmak için gazetecilerle buluştu. Etkinlikte ilk sözü alan Çayyolu Haber’den Mehmet Güner, Çayyolu’nun ilk kuruluşu ile bilgi verdi.

Altyapının tamamlanmasıyla başlayan yapılaşma devam eden süreçte orman alanlarının imara açıldığını belirten Güner, “Yargı tarafından ‘kooperatifin arsasının iptal edilmesi durumunda devletin tazminat yükümlülüğü doğar’ maddesi ile yeni bir yolsuzluğun ve haksız kazancın yolu açıldı” dedi.

Birgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ise “Yerel yönetimler demokrasinin okullarıdır. bir araya gelip dayanışmayı hayata geçirmeliyiz. Bizim adımıza hiçbir kişi ya da kurum bunu yapmayacaktır. Kaynakların sahibi biziz ve söz sahibi olmalıyız. Seçimler bir fırsat bunu iyi kullanmalıyız. Yönetenler üzerinde baskı unsuru olmalıyız” diye konuştu.

Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut, hem iktidar hem muhalefetin sadece “Biz daha iyi yönetiriz” vurgusu yaptığına dikkat çekti. Ancak liyakat ve yönetememe tartışmasından çıkarak halkın doğrudan yönetiminin mekanizmalarının yaratılması gerektiğini belirten Bulut, “Sadece belediye başkanı ve meclisini seçmemiz yeterli değil. Karar alma mekanizmalarında halkın yer alması, seçim sisteminin demokratik olması, halkın istemediği seçilmişi görevden alabilmesinin koşulları için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.