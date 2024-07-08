Caz bu hafta şehre yayılıyor

Kültür Sanat Servisi

31. İstanbul Caz Festivali, güncel müzik ve cazın önde gelen isimlerini İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlamaya devam ediyor. Festivale bu hafta konuk olacak isimler arasında caz dünyasının yaşayan en büyük yıldızlarından çifte Grammy’li Gregory Porter, R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi Arlo Parks yer alıyor.

Ayrıca festivalin programında İngiltere’nin dünya sahnelerine kazandırdığı başarılı kadın saksofonculardan YolanDa Brown, 40 yıllık ikonik kariyerine iki Grammy adaylığı, bir platin plak, on üç stüdyo albümü, on iki tekli, sayısız kapalı gişe konser ve birçok film müziği sığdıran rock’n roll efsanesi Chris Isaak yer alıyor.

Chris Isaak

METROPOLÜN PARKLARINDA MÜZİK

Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden ücretsiz Parklarda Caz konserleri 13-14 Temmuz’da 2024’ün Genç Caz+ grupları ve Avrupa sahnelerinin sevilen gruplarından Brass Riot ile müziği şehrin parklarına taşıyor. 14 Temmuz Pazar günü festivalin en İstanbul’a özgü etkinliklerinden Caz Vapuru, İstanbullu swing topluluğu Brassist, Rus caz grubu The Big Rhythm, Lale Plak’tan Hakan Atala ile Erdal Akkaş ve Shangri La’nın DJ setleriyle Boğaz’ın sesleriyle cazı buluşturacak. Festival, 18 Temmuz’a kadar sürecek.

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FESTİVALDE BU HAFTA

• İki Grammy ödüllü efsanevi caz müzisyeni uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul’da: Gregory Porter-8 Temmuz Pazartesi, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

• R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi ilk kez Türkiye’de: Arlo Parks-9 Temmuz Salı, 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

• Kendi ışığıyla parlayan İngiliz caz duayeni: YolanDa Brown-10 Temmuz Çarşamba, 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus