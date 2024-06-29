Caz Festivali eylül ayında

Oktay EVSEN

Bozcaada Caz Festivali, 6-7-8 Eylül 2024 arasında sekizinci kez yola çıkıyor. Bu yıl biyoçeşitliliğin, sürdürülebilirliğin ve dayanıklılığın da doğal bir modeli olan “Miselyum” festivalin ana teması. Festivalin ilk günü Deniz Taşar, Léon Phal, Anika Nilles / Nevell müzik severlerle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde, Öner Karaçuha Quartet, KLEIN, Bozcaada Ensemble, Hollandalı Kraak & Smaak (Live) festivalin ikinci gününde adaya müziği yayan isimler olacak. Son gün Girls in Airports, Cenk Erdoğan Trio, Alfa Mist sahne alacak. Bu sene DJ sahnesinde ise Childplay olacak.