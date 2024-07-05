Caz festivalinde görkemli açılış

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 27 yıldır düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, dünyaca ünlü caz grupları Saint Privat ile Mojo 5’in verdiği konserle müzikseverlere kapılarını açtı.

Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilen konser öncesi, festivalin Yaşam Boyu Onur Ödülü, usta müzik prodüktörü Nino Varon ile caz piyanisti Nilüfer Verdi’ye verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul’un kültür ve sanatla anıldığı zaman dünya ölçeğinde çok yüksek bir yeri hak ettiğini belirterek, “İstanbul’un yarattığı iyi olan her şeyin dalgası bütün dünyaya yayılıyor. O bakımdan negatifin de aynı etkisi olacağını düşünerek, bu şehir negatif hiçbir şeyi hak etmiyor. İstanbul, hep pozitif, hep iyi, yüksek enerji, kültür, sanat, yaşam, renklilik, üreticilik ve yaratıcılık, bütün unsurları hak ediyor” dedi.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Nino Varon, cazın dünyada çok özel insanların ilgi duyduğu bir müzik dalı olduğuna dikkati çekerek, “Caz ve klasik, bir profesyonel olarak söylemem gerekirse dünyada müziğin yüzde 10’udur ama bu müzikleri dinleyenler çok kültürlüdür. Yani müziğin bir üst katı diyebiliriz. Böyle bir günde burada olmaktan çok sevinçli ve gururluyum” diye konuştu.

Nilüfer Verdi de Nino Varon ile aynı ödülü almaktan gurur duyduğunu aktararak, “Dünya çapında marka haline gelen İstanbul Caz Festivali, Türkiye için yapılmış harika bir şey. Biz müzisyenler için de çok değerli. Birçok ulaşamadığımız müzisyeni ayağımıza getirdi. Onları dinleme fırsatımız oldu. Çok inanılmaz güzel gruplar dinledik” diye konuştu.

Cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk ve farklı türlere de yer veren ve çok çeşitli bir seçki ile herkese hitap eden festival, 18 Temmuz’a kadar 40’a yakın konserde, usta isimlerden yeni seslere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

FESTİVAL BİLETLERİ

31. İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV Passo gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.