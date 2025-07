Caz müziğin dinamizmi İstanbul’un parklarında

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz’a kadar cazın özgürleştiren doğasından ilham alan yetenekleri müzikseverlerle buluşturuyor.

Festivale bu hafta konuk olacak isimler arasında, caz dünyasının sınır tanımayan vokali Jazzmeia Horn ile Grammy ödüllü Meshell Ndegeocello bulunuyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen Parklarda Caz konserleri 12-13 Temmuz’da, 2025’in Genç Caz+ finalistleri ve Amsterdam çıkışlı Jungle by Night ile müziği şehrin parklarına taşıyacak. 13 Temmuz’da Caz Vapuru’nun yolcularına İstanbullu swing topluluğu Brassist, Dixieland ve Kaan Arslan Co, DJ Ozan Maral ile Kamucan Yalçın and Friends eşlik edecek.