Caz rüzgârı esecek

Kültür Sanat Servisi

Akbank Caz Festivali, bu yıl 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında 34’üncü kez düzenlenecek. Festival, caz müziğinin önemli temsilcilerinden Kurt Elling, Harold Lopez-Nussa, 7 Poets Trio ve Rodrigo Amarante’yi İstanbul’da konuk edecek.

Festivalin açılış konseri, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de gerçekleşecek. Kenan Doğulu, klasik parçalarının caz düzenlemeleriyle birlikte yeni albümünden şarkılar da seslendirecek. Doğulu’ya sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek.

34 KONSER 5 SÖYLEŞİ

Festival boyunca 200’den fazla müzisyenin sahne alacağı 34 konserin yanı sıra 5 söyleşi, 2 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleri yapılacak. Etkinlikler Akbank Sanat, Arter, Müze Gazhane, Babylon, Bant Mag. Havuz/Bina, Borusan Müzik Evi, Bova, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM gibi mekânlarda izlenebilecek. Festivale katılan sanatçı ve topluluklar arasında Adi Oasis, Antonio Sanchez Quartet, Blue Lab Beats, Brad Mehldau Trio, Daniel Hersog Quartet, Dave Okumu&7 Generations, Vega Trails yer alıyor.