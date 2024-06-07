Caz vapuru yolcularını bekliyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 31'inci kez düzenlenecek olan İstanbul Caz Festivali kapsamında düzenlenen "Parklarda Caz" ve "Caz Vapuru" etkinliklerinin programları açıklandı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Parklarda Caz" konserleri 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi, 7 Temmuz Pazar günü Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, 13 Temmuz Cumartesi günü Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve 14 Temmuz Pazar günü Şişli Habitat Parkı’nda müzikseverlerle buluşacak.

PARKLARDA CAZ COŞKUSU

Duckshell'in yanı sıra 2024'ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue Kiss Collective, Alân, Boba Quartet, Mojo 5 ve Zozeï "Parklarda Caz" konserlerinde müzikseverlerle buluşacak. Ayrıca 19. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması kazananlarından Begüm Çelebi de 7 Temmuz Pazar günü Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda festivalin konuğu olacak.

Festival kapsamında düzenlenen bir başka etkinlik olan "Caz Vapuru" 14 Temmuz Pazar günü bir kez daha yolcularını caz ve swing'le buluşturacak.

Saat 11.00'de Kabataş İskelesi’nden kalkarak Anadolu Kavağı’na kadar Boğaz boyunca yol alacak olan vapurun konukları ise İstanbullu swing topluluğu Brassist, cazın erken dönem örneklerini Ragtime ve Dixiland’e özgü üslubuyla birleştiren Karambola ve Rusya'dan The Big Rhythm olacak.

Brassist, Karambola ve The Big Rhythm dışında Lale Plak’tan Hakan Atala ile Erdal Akkaş ve Shangri La'nın DJ setleri de vapurda müzikseverlerle buluşacak. Festival, bu yıl 3-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.