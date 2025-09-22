Caz ve piknik bir arada: Müzisyenler sahne aldı
İstanbul’da, Lifepark’ta "Ormanda Caz & Piknik" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik, Küba kökenli Leyanner Chibas Duporte’un Latin ritimleriyle başladı; salsa ve Afro Küba ezgileriyle devam etti.
Ardından sahneye çıkan Önder Focan Trio, genç vokal Ceren Temel ile swing ve Anadolu tınılarını bir araya getirerek performans sundu.
Türkiye cazının öncülerinden Kerem Görsev Quartet, Volkan Hürsever ve Ferit Odman eşliğinde sahne alırken, klasik caz modern yorumlarla buluştu.
Günün kapanışı ise soul efsanesi Aretha Franklin’e adanmış özel bir projeyle Selen Beytekin tarafından gerçekleştirildi.
12 yaş altı çocuklar ücretsiz katılırken, minik misafirler için özel oyun alanları hazırlandı.