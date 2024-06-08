Cazın efsanesi Surma 80’inci yaşında CRR’de

Kültür Sanat Servisi

Caz müziğinin yaşayan efsanelerinden John Surman, 80’inci yaşını kutladığı albümü 'Words Unspoken'in turnesi kapsamında, 12 Haziran akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Saksofon, klarnet ve synthesizer virtüözü Surman’a CRR’deki konserinde, Rob Waring (vibrafon), Rob Luft (gitar) ve Thomas Strønen (davul) eşlik edecek.

Konserde, Surman'ın ECM etiketiyle piyasaya sürülen yeni albümü "Words Unspoken"dan parçalar seslendirilecek. On besteden oluşan albüm, Surman’ın derin müzikal anlayışını ve çok yönlülüğünü yansıtıyor.