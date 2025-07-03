Cazın özgür günleri başlıyor

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Pamukkale Filarmoni Derneği tarafından, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sevda Canap And Müzik Vakfı’nın destekleri ve Denizli’deki şirket, sivil toplum kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek 5. Denizli Caz Festivali bu yıl 7-14 Temmuz arasında müzikseverlerle buluşacak.

Festival bu yıl da nitelikli sanatçı ve müzisyenleri ağırlayacak. Uygulamalı atölyeler, performanslar, paneller ve söyleşilerle caz müziği ve kültürünü sevdirmeyi amaçlayan festivalde, 7 Temmuz’daki açılış konseri dışında tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Geçen yıl ‘Laodikya’nın Işığı’ temasıyla yoluna devam eden festival, bu yıl etkinliklerin merkezini Denizli’nin en önemli arkeolojik ve kadim kültürlerinden Hierapolis’e taşıyor. Bu doğrultuda festivalin bu yılki teması ‘Hierapolis’in Gölgeleri’ olarak belirlendi.

ONUR ÖDÜLÜ TUNÇAĞ'A

Bu yılın Yaşam Boyu Onur Ödülü ömrünü caz müziği ve kültürüne adamış, müzik yazarlarından, radyo ve tv programcısı, caz editörü ve yapımcısı Hülya Tunçağ’a takdim edilecek.

Festival alanları Hierapolis Amfi Tiyatro ve Çamlık Buz Pisti Parkı olarak belirlendi. Festival programı, 7 Temmuz'da amfi tiyatroda gerçekleşecek açılış konseriyle başlayacak.

İtalya’nın caz müzisyenlerinden Chiara Civello, özel orkestrasıyla sahne alacak. Aynı akşam, Civello’nun ardından kadın caz vokalleri Meltem Ege, Şenova Ülker, Bulut Gülen, Önder Focan, Bradley Calvin Butterworth, Ozan Musluoğlu ve Serkan Alagök’ün eşlik edeceği performansıyla izleyicilerle buluşacak. Festivalin ikinci günü Devrim Yeşilpınar (piyano & synth), Serhan Erkol (saksofon & synth) ve Burak Durman (davul & synth) tarafından kurulan 3OJAZX, doğaçlama ve elektronik müziğin cazın esnek yapısıyla buluştuğu çağdaş bir konser sunacak.

10 Temmuz'da ise caz müziğine ve kültürüne adadığı hayatıyla bu yıl 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görülen Hülya Tunçağ için bir belgesel film gösterimi yapılacak. Ardından Feridun Ertaşkan ve Devrim Dikkaya’nın katılımıyla bir panel ve ödül töreni düzenlenecek.

Gecede genç cazın dikkat çeken grubu CazBand Feat Nurcihan sahnede olacak. Finalde ise sanat yaşamını ABD’de sürdüren, caz sanatçısı Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu Çamlık Buz Pisti’nde izleyicilere unutulmaz bir konser sunacak.

11 Temmuz'da ise Gürkan Baltacı’nın doğaçlama üzerine düşüncelerini ve örneklerini anlatan belgesel film gösterilecek. Bunu, müzik öğrencileri ve genç müzisyenlere yönelik 'Uygulamalı Doğaçlama Atölyesi' izleyecek. Atölye kapsamında Gürkan Baltacı ile festival direktörü ve şair Halim Yazıcı, Sound Poetry alanında kısa bir özel sunum gerçekleştirecek. Festivalin son günü olan 13 Temmuz'da da caz piyanisti ve vokalist Ayşe Tütüncü 'Ayşe Tütüncü Şarkıları' konseriyle sahnede olacak. Kendisine geri vokalde, saksofon ve flütte Ezgi Daloğlu, kontrbasta Baran Say ve davul ile perküsyonda Nihal Saruhanlı eşlik edecek.