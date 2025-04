Cazın ustaları İstanbul’da

Deniz Burak BAYRAK

Caz müziğin doğaçlamayla buluştuğu Show of Hands Festivali, 22 Nisan akşamı, Komedi Kulüp by Brothers’ta, festival direktörleri Kerim Selçuk ve Ramin Sadighi’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından festival sanatçılarından Ercüment Orkut, Berke Can Özcan ve Barış Öztürk’ün performanslarıyla ‘Jazz Jam Session’ etkinliği gerçekleştirildi.

Ramin Sadighi konuşmasında “İstanbul’da olduğum için mutluyum; benim için oldukça heyecan verici bir deneyim. Geçtiğimiz üç yıl boyunca bizi destekleyen tüm müzikseverlere ve Kerim’in bahsettiği tüm o güzel isimlere çok teşekkür ediyorum. Umarım gösterinin tadını çıkarırsınız; önümüzdeki dört gün içinde Show of Hands etkinliklerinde sizi görmeyi umuyoruz. Geldiğiniz ve burayı daha sıcak hâle getirdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Kerim Selçuk ise festival programı kapsamında sahne alacak caz müzisyenlerini izleyenlerle paylaştı. A.K. Müzik ve Hermes Records iş birliğiyle 26 Nisan’a kadar Arter’de, solo ve duo performanslardan oluşan etkinlik dizisi boyunca caz ve çağdaş müziğin yenilikçi temsilcileri dinleyiciyle buluşacak. Festivalde farklı ülkelerden gelen dünyaca ünlü sanatçılar sahne alacaklar. Soheil Peyghambari, Han Bennink, Joris Roelofs, François Couturier, Hakon Kornstad, Michel Godard, Louis Sclavis ve Büşra Kayıkçı cazın benzersiz ritimleriyle cazseverlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacaklar. Etkinlik biletleri mobilet.com'da.