CB Yardımcısı Yılmaz: Bizden önceki dönemle kıyaslarsanız öğrenme koşullarını iyileştirdik

Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

'515 BİN 253 OLAN ÖĞRETMEN SAYIMIZ, EYLÜL AYI İTİBARIYLA 1 MİLYON 34 BİN 564'E YÜKSELDİ'

Cevdet Yılmaz, "Eğitim, hükümete geldiğimiz ilk günden bu yana her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Bütçelerimizden her zaman en yüksek payı eğitime ayırdık. Şu anda da Gazi Meclisimiz'de görüşmeleri devam eden 2026 yılı bütçesinde eğitime 1 trilyon 944 milyar lira kaynak ayırdık. İktidara ilk geldiğimizde 515 bin 253 olan öğretmen sayımız, Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 34 bin 564'e yükselmiş bulunuyor. Öğretmen atamalarındaki artış, eğitimde niteliği doğrudan etkileyen öğrenci-öğretmen oranlarını belirgin şekilde iyileştirdi. Yine bizden önceki dönemle kıyaslarsanız, 385 bin 375 yeni derslik inşa ettik ve derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye indirdik ve öğrenme koşullarını iyileştirdik. Çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimi için özellikle ihtiyacı daha yüksek olan bölgelerde okulların fiziki altyapılarını güçlendiriyoruz ve bunun sonuçlarını da çıktılarını da görüyoruz. 2023 yılı Aralık ayında yayınlanan PISA 2022 raporuna göre, Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanında performansını istikrarlı bir şekilde artıran dört ülkeden biri olmuştur. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2023 sonuçlarında da Türkiye'nin performansını artıran ülkelerden olması memnuniyet vericidir" diye konuştu.

'MESLEKİ EĞİTİMİ PRESTİJLİ HÂLE GETİRMELİYİZ'

Cevdet Yılmaz, "Mesleki eğitim mutlaka daha fazla desteklememiz gereken bir alan. Maalesef az önce Sayın Bakanımız da ifade etti, yeterince prestijli hâle getiremiyoruz mesleki eğitimi hak ettiği ölçüde bir prestij atfedemiyoruz toplum olarak. Burada bütün topluma bir görev düştüğüne inanıyorum ben. Özellikle ailelere çağrı yapmak istiyorum: Lütfen çocuklarımızı yönlendirirken, mesleki eğitimin değerini bilerek yönlendirin çocuklarınızı. Aileden başlıyor bu iş, ailenin yönlendirmesinden başlıyor. Aslında aileler çocuklarının geleceği için mesleki eğitimi daha bir ön plana alsalar, birçok mesele kendiliğinden çözülecek. Hiçbir beceri kazanmamış, sadece teorik eğitim görmüş çocuklarımızın ise iş de bulamazlarsa yaşayacakları sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu beceri kazanma meselesi çok daha önemli hâle gelecek önümüzdeki dönemlerde. Yapay zekanın, yeni teknolojilerin geliştiği ortamlarda becerisi olan insanlar çok daha avantajlı bir konuma yükselmiş olacaklar. Bizim de meslek sahibi olmanın itibarını artırmamız, yükseltmemiz ve bu mesleki formasyonu kazandıran okulların yine prestijini mutlaka yükseltmemiz lazım" dedi.