CBC News: "ABD Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın istifasını istedi"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un istifasını istediği öne sürüldü. Hegseth'in George'un istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği iddiası ABD'li yayın kuruluşu CBS News tarafından gündeme getirildi.

Kanala konuşan kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini söyledi.

Görevini 2023'ten bu yana sürdüren George, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında 2021-2022 yıllarında dönemin Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kıdemli askeri danışmanı olarak görev yapmıştı.

Kariyerine piyade subayı olarak başlayan Kara Kuvvetleri Komutanı, ilk olarak Birinci Körfez Savaşı'nda ve daha yakın tarihli Irak ve Afganistan çatışmalarında görev almıştı.

ABD'de Kara Kuvvetleri Komutanı genel olarak 4 yıllık bir süre için atanırken, Biden tarafından aday gösterilen George bu göreve Senato'nun onayı sonrasında 2023'te atanmıştı ve normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.