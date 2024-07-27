ÇBK Mersin, 3 oyuncuyu renklerine bağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro yapılanmasına doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, WNBA'de Dallas Wings'te forma giyen, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda FIBA Avrupa Ligi kupası kazanan ve Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisinde en değerli oyuncu (MVP) seçilen ABD'li uzun forvet pozisyonunda oynayan Natasha Howard ile yeni sezon için anlaşma sağlandı.

Transfer çalışmalarında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda FIBA Avrupa Ligi kupası kazanan ve geçen sezonun "yılın savunmacısı" olarak seçilen aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Yvonne Anderson ile 2024-2025 sezonu için anlaşıldı.

Geçen sezon WNBA'de Atlanta Dream, Avrupa'da Virtus Bologna oynayan ve Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen uzun forvet Ilina Rupert ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.