ÇBK Mersin, Fenerbahçe'den geçen yılın Avrupa Ligi rövanşını alma peşinde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Mersin'de, geçen yıl finalde kaybettiği Fenerbahçe Alagöz Holding ile yarı finalde karşılaşacak ÇBK Mersin, bu kez kupaya uzanmak istiyor.

Üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e yükselen ÇBK Mersin, kentte 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda kullanılan Servet Tazegül Spor Salonu'nda 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonu heyecanla bekliyor.

Dörtlü Final'in yarı final etabında 12 Nisan'da Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak Mersin ekibi, geçen yıl Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan finalde 99-60 yenilerek kupayı kaybettiği sarı-lacivertli ekipten rövanşı almayı hedefliyor.

Ev sahibi olduğu organizasyonun hazırlıklarını sürdüren ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi geçerek ikinci kez finale kalmayı istiyor.

ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding arasında oynanacak maçı kazanan takım, finale yükselecek ve şampiyonluk için Villeneuve d'Ascq LM (Fransa)-ZVVZ USK Prag (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.