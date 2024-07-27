Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u renklerine bağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, oyun kurucu Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 23:01
  • Giriş: 27.07.2024 23:01
  • Güncelleme: 27.07.2024 23:02
Kaynak: AA
ÇBK Mersin, Marine Fauthoux'u renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanmasına ilişkin transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada Marine Fauthoux ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçen sezon Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımında ve Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen oyun kurucu pozisyonunda oynayan Marine Fauthoux ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır." denildi.

BirGün'e Abone Ol