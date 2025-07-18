CBS News’e konuşan ABD’li kaynaklar: Pezeşkiyan, İsrail saldırılarında bacağından yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli CBS News televizyona konuşan iki ABD istihbarat kaynağı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda Tahran'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bacağından yaralandığını ifade etti.

Kaynaklar, İran devlet medyasında söz konusu toplantı sırasında düzenlenen saldırıda Pezeşkiyan'ın yaralandığına yönelik çıkan haberlerin "doğru" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray ve İsrail hükümeti konuya dair yorum yapmadı.

İranlı bir hükümet yetkilisi ise yorum yapmayı reddetti.

"İSRAİL BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu ayın başlarında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, İsrail'in toplantıya katıldığı alanı bombalayarak kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Pezeşkiyan, İsrail'in kendisini öldürmeye çalıştığına inanıp inanmadığı yönündeki soruya, "Evet, denediler. Buna göre hareket ettiler, ancak başarısız oldular" şeklinde cevap vermişti.

İran merkezli Fars Haber Ajansı ise İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda Pezeşkiyan'ın Tahran'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bacağından yaralandığını aktarmıştı.