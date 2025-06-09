CBÜ’de doçent tacizi iddiası

İlayda SORKU

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi’nde yaşanan bir cinsel taciz iddiası aylar geçmesine rağmen sonuçlanmadı. Tıp fakültesi öğrencisi İ.Ö., Doç. Dr. E.O.T.’ye yönelik sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın hemen ardından emniyete giderek ifade veren İ.Ö., hem savcılığa hem de üniversiteye başvurdu.

Akademisyen, E.O.T., öğrenci İ.Ö.’yü önerdiği kitabı konuşmak üzere odasına çağırdı. Odada kendisini taciz ettiği belirten İ.Ö., yaşananları şöyle aktardı: "Omzuma elini attı ve sarılmaya çalıştı. Beni kendine doğru çekti ve dudağımdan öptü. İttim kendisini. ‘Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz’ dedim. Ben elim ayağım titreyerek odadan çıktım. Çıkarken bana, ‘Bunlar aramızda kalacak, kimseye söylemeyeceksin’ dedi.” Olaydan yaklaşık bir saat sonra emniyete giderek ilk ifadesini veren İ.Ö., 3-4 gün sonra Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na idari soruşturma başlatılması için dilekçe verdi. Okul yönetiminin tavrının da kendisini yıprattığını aktaran İ.Ö., “10 Kasım’da bir sunumda hocanın konuşma yapacağını öğrendim. İtiraz ettim. ‘Ben böyle bir şey yaşadım ve bu kişinin bu şekilde ödüllendirilmiş gibi konuşma yapmasını istemiyorum’ dedim” dedi. İ.Ö, akademisyen E.O.T’nin tüm emeklilik haklarından faydanalarak emekli olduğunu ve şuan hâlâ İzmir’de kendi ofisinde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

"BİRBİRLERİNİ KORUYORLAR"

İ.Ö.’nün avukatı Furkan Marangozoğlu, hukuki süreci şu ifadelerle anlattı:“Süreç üniversitede cezai ve idari soruşturma boyutlarıyla işliyor. Ancak kararı verenler fakülte dekanları ve rektörden oluşan bir heyet. Dekanlar zaten taciz faili olduğunu iddia ettiğimiz kişinin arkadaşları. Dolayısıyla akademide herkes birbirini korudu.”