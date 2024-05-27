CD Palestinolu oyuncular sahaya yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı
Şili Birinci Ligi’nde mücadele eden ve göçmenler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino, ligde oynadığı Unión Española karşılaşmasına yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı.
Güney Amerika ülkesi Şili’de yaşayan göçmenlerin kurduğu Club Deportivo Palestino, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasına dikkat çekmek için farklı bir protestoda bulundu.
Şili Birinci Ligi’nde mücadele eden ekip ligde 24 Mayıs Cuma günü oynadığı Unión Española maç önü seremonisine yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı.
Palestino deja caer sus chaquetas en señal de denuncia por las muertes invisibles de los niños en Gaza. Es nuestro deber hacer que todo el mundo los vea.— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 24, 2024
Más que un equipo, #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/DBNyZW9ihV
Protesto anları kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Öte yandan karşılaşma Unión Española'nın 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.
Şili Birinci Ligi’nde 13 maçta 21 puan toplayan ekip 6. sırada yer alıyor.