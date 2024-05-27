CD Palestinolu oyuncular sahaya yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı

Şili Birinci Ligi’nde mücadele eden ve göçmenler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino, ligde oynadığı Unión Española karşılaşmasına yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı.

Dünya 27.05.2024 14:53 Giriş: 27.05.2024 14:53

Güncelleme: 27.05.2024 14:58 Kaynak: Dış Haberler

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Fotoğraf: Club Deportivo Palestino/ X (Ekran görüntüsü)