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CD Palestinolu oyuncular sahaya yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı

Şili Birinci Ligi’nde mücadele eden ve göçmenler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino, ligde oynadığı Unión Española karşılaşmasına yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı.

Dünya
  • 27.05.2024 14:53
  • Giriş: 27.05.2024 14:53
  • Güncelleme: 27.05.2024 14:58
Kaynak: Dış Haberler
CD Palestinolu oyuncular sahaya yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı
Fotoğraf: Club Deportivo Palestino/ X (Ekran görüntüsü)

Güney Amerika ülkesi Şili’de yaşayan göçmenlerin kurduğu Club Deportivo Palestino, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasına dikkat çekmek için farklı bir protestoda bulundu.

Şili Birinci Ligi’nde mücadele eden ekip ligde 24 Mayıs Cuma günü oynadığı Unión Española maç önü seremonisine yanlarında Gazzeli çocuklar varmış gibi çıktı.

Protesto anları kulübün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Öte yandan karşılaşma Unión Española'nın 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Şili Birinci Ligi’nde 13 maçta 21 puan toplayan ekip 6. sırada yer alıyor.

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