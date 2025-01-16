CDU, aile birleşimini askıya almak istiyor

BERLİN

Almanya'da CDU ve CSU'nun 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimler için hazırladıkları seçim bildirgesinde, koruma hakkına sahip belirli kişilerin aile birleşimine karşı oldukları yer alıyor. Seçim bildirgesinde şöyle deniliyor: “İkincil koruma hakkına sahip kişilerle aile birleşimini askıya alıyor ve tüm gönüllü kabul programlarını sonlandırıyoruz.” İkincil koruma hakkına sahip kişiler, iltica ya da mülteci koruması verilmemiş ancak kendi ülkelerinde zarar görme riski altında olabilecek kişiler olarak nitelendiriliyor. Almanya 2023 yılında yaklaşık 130 bin aile birleşimi vizesi verdi. Aile birleşimi vizesi alanların büyük çoğunluğu Suriye, Türk ve Hindistan vatandaşları oldu.

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Jens Spahn da bu uygulamanın tamamen askıya almak istediklerini ifade etti. Spahn, sığınma hakkı olmayan herkesin sınırdan geri çevrilmesini istediklerini de belirtti. CDU'lu politikacı Ippen Media medya grubuna verdiği demeçte “Sosyal olarak sınırdayız. Bu nedenle alınabilecek önlemlerden biri aile birleşimini askıya almaktır“ dedi.

KOMŞU ÜLKELERDEN GİRİŞ YAPANLAR, MÜLTECİ OLAMAYACAK

CDU Yürütme Kurulu üyesi Spahn, partisinin sert iltica politikasını teyit ederek “Güvenli bir üçüncü ülkeden gelen hiç kimse Almanya'da iltica hakkına sahip değildir. Etrafımız güvenli üçüncü ülkelerle çevrili.” Birlik, ulusal sınırı geçen herkesi sınırdan geri çevirecektir. Artık kimseye yardım etmek istemediğimizi söylemiyoruz. Ancak kime ve neden yardım edeceğimizi kontrol etmeliyiz” dedi Spahn, mültecilerin BM mülteci yardım kuruluşu UNHCR'nin birlikleri aracılığıyla kabul edildiğini belirtti.