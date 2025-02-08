Cebeci’de halk kazandı
Haber Merkezi
İstanbul Sultangazi’de bulunan Cebeci taşocakları hakkında faaliyet durdurma kararı verildi. İstanbul Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen kararda taşocaklarının alandaki tarihi dokuya zarar verdiği belirtildi.
Cebeci halkı uzun süredir taşocaklarına karşı eylemler gerçekleştiriyordu. Kuzey Ormanları Savunması tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Cebeci taşocaklarına faaliyet durdurma kararı geldi. Yetmez tamamen kapatılarak cehenneme çevirdikleri bölgenin yeniden yeşertilmesini istiyoruz” denildi.