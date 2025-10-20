Cebinden yavru piton yılanı çıkan kişiye idari para cezası

(KONYA) - Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir kişinin cebinden yavru piton çıktı. Yavru piton Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edilirken şahsa da idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı.

Olayın bildirildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

Yılanı taşıyan kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir" uyarısında bulunuldu.