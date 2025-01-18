ÇED gerekli değildir kararına dava açıldı

Haber Merkezi

Gümüşhane’de yurttaşların maden şirketlerine karşı mücadelesi sürüyor. Gümüşhane’nin Aksu köyünde "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararının iptaline ilişkin dava açıldı. Yüzölçümümün yüzde 93’ü madenlere ruhsatlanan Gümüşhane’nin Aksu köyünde, 3S Madencilik tarafından yapılması planlanan maden ocağı işletmesi projesi için verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptaline ilişkin dava açıldı. Aksu köylülerinden Asım Pelit, avukatı Haluk Türkmen aracılığıyla Erzincan İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talebiyle başvurdu.

Dava dilekçesinde madenin çevreye, doğaya, endemik bitkilere ve insan sağlığına vereceği zararlara işaret edilerek “Toprağımız, suyumuz, insan dahil tüm canlılarımızın hayatı bu madenlerden daha mı değersizdir? Proje sahibi firmanın Aksu köyünde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alınmış altın madeni işletmesi vardır. Dolayısıyla diğer işletmeler, açılacak 3 adet daha maden ocağı, Karamustafa köyündeki tesis birlikte düşünülerek etki değerlendirmesi yapılması zorunluluktur” denildi.