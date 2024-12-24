ÇED kararı iptal edildi: Uzungöl'de HES'e izin vermeyeceğiz!

Trabzon Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Uzungöl'de yapılmak istenen hidroelektrik santral (HES) projesinin ÇED iptal kararını resmi makamlara iletti.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanız Abdullah Özen konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzungöl’de yapılmak istenilen HES projesi ile ilgili olarak Danıştay’ın kararı sonrası ilgili İdare Mahkemesi'nin ÇED iptal kararını beklediğimiz bu süre içerisinde Trabzon Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, diğer ilgili kurumlara ve projeyi yapmak isteyen firmaya 'söz konusu alanda proje kapsamında herhangi bir çalışma yapılmaması' hususunda resmi yazılarını göndermiştir. Bu yazı firmanın artık alanda çalışmaya başlayamayacağının ve hakkı olduğumuzun bir göstergesidir. Süreç şeffaf bir şekilde işlemektedir. Süreci takibimiz devam edecektir."

Uzungöl’ün bulunduğu Solaklı Vadisi üzerine kurulması planlanan HES’e karşı bölge halkı ve yaşam savunucuları uzun süredir mücadele ediyor.

"ÇED RAPORU GEÇERSİZ"

Solaklı Deresi üzerinde, 2012’de Trabzonspor’un sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından ‘Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi’ oluşturulmuş, proje için ÇED olumlu raporu alınmış ve HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozmuştu.

2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na 50 milyon TL’ye satmıştı. Yeniden çalışmaların başlayacağı bilgisi üzerine 31 yurttaş geçen yıl ÇED raporunun iptaline yönelik yeniden dava açmıştı.

Danıştay 4 Dairesi Aralık ayı başınad verdiği kararında "ÇED raporu alındıktan sonra 7 yıl içerisinde yatırıma başlanılmadığını, proje alanında yapılan çalışmaların yatırım olarak değerlendirilemeyeceğini bu nedenle ÇED raporunun geçersiz olduğuna" karar verdi. Karar bölgede sevinçle karşılandı.