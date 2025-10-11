ÇED kararına mahkeme freni

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’ndan (ERDEMİR) çıkan cüruf atıklarını işlemek amacıyla Kılıçlar Madencilik tarafından yapılması planlanan tesislere verilen “ÇED gerekli değildir” kararı, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi. Mahkeme, bilirkişi raporlarında cürufun çevreye zarar verebileceği yönündeki tespitleri dikkate alarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararını hukuka aykırı buldu.

Ereğli, Alaplı ve Akçakoca’da yaşayan yurttaşlar, ERDEMİR’in üretim sürecinden çıkan cürufların işlenmesi için kurulan tesislere karşı yıllardır hukuk mücadelesi veriyor. Şimdiye dek 7 tehlikeli atık tesisi kapatıldı. Bölge halkı yalnızca dava ve bilirkişi masrafları için yaklaşık 1 milyon TL imeceyle topladı.

Kılıçlar Madencilik’in Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’nde planladığı tesis için alınan “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açılan davada, ERDEMİR cüruflarından alınan numuneler TÜBİTAK’a gönderildi. TÜBİTAK raporunda cürufun “tehlikeli atık” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.