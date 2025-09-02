ÇED onayı yine yandaşa

Ebru ÇELİK

Ülkenin dört bir yanı yangınlarla kavrulurken, ormanlar, tarım arazileri ve köylülerin yaşam alanları yeni bir enerji projesiyle daha talana açılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Raif İnan’ın yönetimindeki Nesma Enerji Yatırım A.Ş.’ye kıyak geçti.

Manisa’nın Akhisar ve Balıkesir’in Sındırgı ilçelerinde kurmak istediği Seydan Rüzgâr Enerji Santrali ve elektrik depolama tesisi için Bakanlıkça “ÇED olumlu” kararı verildi. Bakanlığı’nın onay verdiği 668,6 milyon TL’lik yatırımla yapılacak Seydan Rüzgâr Enerji Santrali ve depolama tesisi, Kocakağan, Hanpaşa, Kınık ve Sinandede köylerinin kırsalını kapsıyor.

ÇED raporunda, Manisa’nın dünya kuru üzüm ihtiyacını karşıladığı vurgulanıyor, buna rağmen proje tarımı ve doğayı tehdit ediyor. Proje sahasının bağlara ve zeytinliklere komşu olması, bölgenin tarım ve hayvancılık faaliyetleri için hayati risk yaratıyor. Ayrıca raporda, göçmen kuş yolları ve yarasa popülasyonlarının da projeden olumsuz etkileneceği kabul ediliyor. Raporun teknik eklerine göre proje sahası yaklaşık 150 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsıyor. Bu alan, orman ekosistemleri, endemik bitki türleri ve köylülerin meraları üzerinde doğrudan tahribat yaratacak. Yol açımları ve hafriyatla birlikte yüzbinlerce metreküp toprağın yerinden edilmesi planlanıyor.

SERMAYEYİ BESLEME PROJESİ

Nesma Enerji, yalnızca bu yatırımla değil, son yıllarda aldığı ÇED onayları ve iktidar destekli projelerle de gündemde. Şirketin yönetiminde olan Raif İnan, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı. Aynı zamanda Kartal Eğitim Vakfı’nda görev yapıyor. Nesma Enerji de AKP döneminde peş peşe ÇED onaylarıyla büyüdü. AKP döneminde yandaşa verilen projeler şu şekilde:

• Seydan RES (Manisa–Balıkesir) 668,6 milyon TL.

• Karlık RES (İzmir–Bergama–Balıkesir) 650 milyon TL.

• Pozantı RES (Adana) ve Karatay/Akşehir RES (Konya) projeleri hâlen süreçte.