ÇED süreci hukuka aykırı işletildi

Haber Merkezi

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Eskişehir Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde yapmak istediği Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesi'nin ÇED sürecinin durdurulmasına ilişkin Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan Kent ve Çevre komisyonu Başkanı Özlem Özsakci, “ÇED sürecinin durdurulmasıyla ÇED raporunu hazırlayan şirkete saptanan eksikliklerin giderilebilmesi için 12 aylık ÇED raporunun revize edilmesi imkanı sağlanmış olup bu husus gerekçeleriyle 6 aylık ek bir süreyle uzatılabileceğinin bilgisini de paylaşmış olalım. Dolayısıyla revize ÇED raporunun Bakanlığa sunulmasıyla yeniden bir inceleme değerlendirme komisyonu toplanması muhtemeldir, revize ÇED raporu Bakanlığa sunulmadığı takdirde ÇED süreci sonlandırılacaktır. Her ne kadar ÇED sürecinin durdurulmasını sevinçle karşılasak ta ders alınmayan birçok maden faciasıyla birlikte hali hazırda projenin eksiklikleriyle beraber ÇED sürecinin sonlandırılmasını baromuzca talep etme zorunluluğu doğmuştur” ifadelerini kullandı.

Halkın katılımı toplantısı aşaması duyuruları itibariyle bile usuli eksiklikler bulunduğu belirten Özsakci, “15 Ağustos’ta yapılan halkın katılımı toplantısında projeye dair görüşlerini sunmak üzerine Eskişehir Barosunu temsilen avukatlara söz verilmemiş ve itiraz dilekçeleri alınmamıştır. Halkın katılımı toplantısında heyet tarafından düzenlenen tutanaklar Baromuz tarafından örneği istenmesine rağmen tarafımızla paylaşılmamıştır. Gerekli hukuki girişimlerde bulunsak da süreç halen devam etmektedir” dedi.

Öte yandan açıklamada yine Eskişehir’de Kaymaz Mahallesi’nde planlanan maden projesine dikkat çekildi. Yarın yapılacak olan komisyon toplantısına ilişkin Özaksakci, “Çanakkale’de açılacak maden ocağıyla projesiyle 490 km uzaklıktaki Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile Eskişehir Kaymaz Mahallesi’ne taşınarak zenginleştirilmesi planlanıyor. Bu madencilik faaliyeti uğruna 5 milyon 500 bin metreküp kapasiteyle planlanan üçüncü atık barajı mahkeme kararlarına rağmen hukuksuzca yapılmıştı. Eskişehir’i adete bir maden havzasına dönüştürecek projelere ilişkin itirazlarımızı ve mevcut Kaymaz Altın Madeni’ndeki denetim faaliyetlerine ilişkin şerhlerimizi sunmak üzere inceleme değerlendirme komisyon toplantısında olacağımızı da bildiririz.”