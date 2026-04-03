ÇED süreci sonlandırılsın

Dersim'in Pülümür ilçesi Karagöz Köyü ve çevresinde Dimin Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanan krom madenciliği projesine karşı yöre halkı ve yaşam savunucuları harekete geçti. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin mevzuata aykırı olduğunu belirten bölge sakinleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak sürecin derhal sonlandırılmasını talep etti.

Tunceli Barosu, muhtarlar, yaşam savunucuları, bölge halkı ile Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi’nin katıldığı başvuruda, Dimin Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanan projenin hem çevresel hem de sosyal açıdan ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. Girişim sözcüsü avukat Barış Yıldırım, projenin yöre halkına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceğine dikkat çekti.

Dilekçede, Anayasa’nın 56. maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde “herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” bulunduğu anımsatıldı. Ayrıca, ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca, projenin mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde sürecin sonlandırılabileceği belirtildi. Karagöz Köyü’nde Dimin Madencilik A.Ş. tarafından planlanan krom madenciliği projesinin ÇED sürecine ilişkin 2024 yılında Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün saha incelemesi yaptığı ve sonucunda ilgili projenin ÇED sürecinin sonlandırılması gerektiğinin belirtildiği de anımsatıldı.

EKOLOJİK KORİDOR TEHLİKEDE

Dilekçelerde, proje sahasının Munzur Havzası ve Hel Dağı’nı kapsayan ekolojik koridor içinde yer aldığı anımsatıldı. Bölgenin Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi kapsamında koruma altındaki yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kurt ve vaşak gibi türlerin yanı sıra Anadolu parsı gibi nesli tehlike altındaki türlere de ev sahipliği yaptığı belirtilen dilekçelerde, ayrıca sahanın kuş geçiş güzergâhı ve bölge halkının geçim kaynakları olan arıcılık ve hayvancılık faaliyetleri açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Başvuruda, projenin Malatya, Elazığ ve Bingöl illerini kapsayan Çevre Düzeni Planı’na, 4342 sayılı Mera Kanunu’na, 6831 sayılı Orman Kanunu’na ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na aykırı olduğu kaydedildi. Ayrıca, Pülümür Çayı’nın su kaynaklarını tehdit ettiği belirtilerek, alanın Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve SİT alanı statüsünde olduğu kaydedildi.

Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi sözcüsü avukat Barış Yıldırım, projenin doğaya, yöre halkına ve biyolojik çeşitliliğe ciddi zararlar vereceği ve halkın proje istemediğini kaydetti. Yıldırım "Pülümür İlçesi Karagöz Köyü sınırları ve komşu köyler sınırları dahilinde Dimin Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanan krom madenciliği projesinin ÇED sürecinin sonlandırılmasını istiyoruz" dedi.

ÇED SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILDI

Dimin Madencilik’in başvurusu ile projenin ÇED süreci yeniden gündeme geldi. Çevre Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 13 Nisan 2026 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak. Şirketin daha önceki başvurusu 2024’te halkın tepkisiyle karşılaşmış, köylere uzak bir noktada yapılmak istenen bilgilendirme toplantısı köylülerin ve çevre örgütlerinin protestosu nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bölge muhtarlıklarından alınan bilgilere göre, ÇED raporu halkın görüşüne açıldı ve bu görüşler İDK toplantısına kadar Bakanlığa iletilecek. Köylüler, projenin yeniden gündeme gelmesine karşı tepkilerini sürdürmeye kararlı.