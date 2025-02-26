ÇED süreçleri ile aklanamaz

İzmir'de asbestli gemilerin yarattığı çevre ve işçi sağlığı riskleri nedeniyle tepki gösteren Aliağa Gemi Söküm Tesisleri için yeni bir adım atıldı. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği, faaliyetin genişletilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusu yaptı. Bakanlık ise proje için 13 Mart'ta halkın katılım toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İzmir Yaşam Alanları, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Gemi söküm tesisleri konusu ÇED toplantıları ile ele alınamayacak kadar çok detaylı bir konudur. Uluslararası Basel ve Hong Kong sözleşmeleri gemi sökümün kapsamından gemi sökümünün hangi koşullarda ve hangi süreçler izlenerek gerçekleştirileceğimi kayda bağlamıştır. Gemi sökümün insan ve çevre sağlığına uygun olarak yapılmasının zemini şimdilik ülkemizde yoktur. Böyle değilmiş gibi dünyadaki en vahşi yöntemler uygulanarak gerçekleştirilen Aliağa gemi söküm alanlarını ÇED süreçleri ile aklanmaya çalışılmasına tamamen karşıyız” ifadelerine yer verdi. Öte yandan geçtiğimiz günler de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu’ndan yapılan açıklamada gemi söküm tesislerinin kapasitesini artırma çabalarının kabul edilemeyeceği belirtildi.

DAVA AÇILMIŞTI

Tesis ve tesiste yapılacak kapasite işlemlerine muafiyeti tartışma konusu olmuş, geçen ay ÇED sürecinin işletilmesi için EGEÇEP, İzmir Barosu, TMMOB Mimarlar Odası, İzmir Tabip Odası ve 8 yurttaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı dava açmıştı. Tesisleri işleten firmalardan oluşan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği, tesisin faaliyet alanının genişletilmesi ve kapasite artışı başvurusunda bulunarak ÇED sürecini başlattı.