ÇED Yönetmeliği değişti: “ÇED gerekli değildir” kararı kaldırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

5 Mart 2026 tarihli ve 33187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile yönetmelikte yer alan bazı tanımlar, karar türleri, askı ve ilan süreçleri ile rapor teslim süreleri güncellendi.

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, yönetmelikte geçen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının kaldırılması oldu.

Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde yer alan “ÇED Gerekli Değildir” ibareleri yürürlükten çıkarılırken, Bakanlığın yetkili olduğu karar türleri “ÇED Olumlu”, “ÇED Olumsuz” ve “ÇED Raporu Hazırlanmalıdır” olarak düzenlendi.

Ek 2 kapsamındaki projeler için Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda yetkisini sınırlarını belirleyerek il müdürlüklerine devredebileceği de hükme bağlandı.

HALKIN KATILIMI TOPLANTISINA “KATILMAMA” HALİNDE SÜREÇ SONLANDIRMA

Yönetmelikte halkın katılımı toplantılarına ilişkin usul de değiştirildi. Toplantıların Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasında ilan edilmesi, ayrıca projeden en çok etkilenmesi beklenen yerlerde askı ilanı veya anons yoluyla duyuru yapılması düzenlendi. Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum kuruluşlar ile proje sahibi ya da yetkili temsilcisinin toplantıya katılmaması halinde toplantının bir kez erteleneceği, ikinci kez katılım olmaması durumunda ise ÇED sürecinin sonlandırılacağı belirtildi.

SÜRELERDE “TAKVİM GÜNÜ” DÜZENLEMESİ

Sürelerde de takvim günü esasına geçildi. Bazı maddelerde “1 ay” ifadesi “30 takvim günü” olarak değiştirildi. ÇED raporu özel formatının, komisyon üyelerine bildirilen son görüş tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde sisteme yüklenmesi ve özel format bedelinin aynı süre içinde yatırılmaması halinde sürecin sonlandırılması hükme bağlandı. Özel formatın, bedel dekontunun sisteme yüklenmesinden sonra 7 iş günü içinde verileceği, yeterlik verilmiş kurum kuruluşların da özel format tarihinden itibaren 1 yıl içinde ÇED raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlü olacağı düzenlendi. Talep edilmesi halinde bir defaya mahsus en fazla 180 takvim günü ek süre verilebileceği kaydedildi.

“PROJE İLERLEME RAPORU” TANIMI EKLENDİ

Yeni tanımlar arasında “proje ilerleme raporu” da yer aldı. Buna göre ÇED raporu hazırlanıp “ÇED Olumlu” kararı alındıktan sonra komisyonun belirlediği periyotlarda yatırımın inşaat dönemine ilişkin gelişmeleri içeren proje ilerleme raporu hazırlanacak. Ayrıca “muaf” kavramı ile yönetmelik hükümlerinin uygulanmadığı projelere ilişkin tanım eklendi ve “proje revizyon başvuru bedeli” düzenlemesi getirildi. Kapasite artışı olmaksızın, ÇED proje alanı sınırları içinde ana veya yardımcı ünitelerde alansal revizyon planlanan projeler için başvuru bedeli öngörüldü.

“ÇED OLUMLU” KARARI İÇİN 5 YIL İÇİNDE YATIRIMA BAŞLAMA ŞARTI

Karar aşamasına ilişkin maddelerde de değişiklik yapıldı. Çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projelerde Bakanlığın, inceleme değerlendirme süreci tamamlanan projeler hakkında 5 iş günü içinde “ÇED Olumlu” veya “ÇED Raporu Hazırlanmalıdır” kararı vereceği belirtildi. “ÇED Olumlu” kararının il müdürlüğü internet sayfasında süresiz ilan edilmesi ve ayrıca 30 takvim günü askıda duyurulması kuralı getirildi. “ÇED Olumlu” kararı verilen projelerde 5 yıl içinde mücbir sebep olmaksızın yatırıma başlanmaması halinde kararın geçersiz sayılacağı düzenlendi.

Ek listelerde de çok sayıda değişiklik yapıldı. Ek 1 ve Ek 2’de yer alan proje türleri ve eşikler güncellenirken, bazı başlıklarda kapsam genişletildi, bazı tanımlarda ise istisnalar netleştirildi. Güneş enerji santralleri, demiryolu projeleri, liman ve dip tarama projeleri, atık yönetimi tesisleri, çeşitli gıda ve hayvansal ürün işleme tesisleri gibi alanlarda liste ve eşiklerde değişiklikler yapıldığı Resmî Gazete’de yer aldı.

Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.