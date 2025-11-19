ÇEDES, Adana’da protesto edildi: "İmam atamaları kabul edilemez!"

HABER MERKEZİ

Adana Demokrasi Platformu ve Eğitim Sen Adana Şubesi, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi kapsamınsa okullara imam atanmasını protesto etti.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Cudi İmrek, “Okullara manevi danışman değil, öğretmen istiyoruz! Eğitim laik, bilimsel ve özgür olmalı” dedi.

İmrek, “Manevi danışman adı altında pedagojik formasyonu olmayan din görevlilerinin okullara yerleştirilmesi, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına, eğitim bilimine ve laiklik ilkesine aykırıdır. Rehberlik hizmetleri sadece pedagojik formasyona sahip rehber öğretmenler tarafından verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Adana Alevi Platformu Dönem Sözcüsü Cemal Yağmur, “Bizler tek renk, tek dil, tek din anlayışına karşıyız. Zorunlu din derslerinin kaldırılması için yıllarca mücadele ettik, ancak tüm derslerin dayanağı din oldu. Yetmedi, çocuklarımız merdiven altı tarikatların pençesine atıldı. Şimdi okullara imam ve vaiz atadılar. Bu uygulamalara karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.