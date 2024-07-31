ÇEDES'e karşı çıkmak suç sayıldı

ÇEDES uygulaması yaygınlaşıyor. Buna karşı gelen eğitimciler ise cezalandırılıyor. Bursa’da ÇEDES’e karşı eylem yapan TÖB-SEN İl Temsilcisi Serkan Bebek’e söz konusu programa karşı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle kınama cezası verilmesi istendi.

Berkay SAĞOL

TÖB-SEN Bursa Temsilcisi Serkan Bebek’in ÇEDES ve Tarikatlara yönelik yaptığı sendikal faaliyetin disiplin suçu konusu yapıldı ve hakkında kınama cezası istendi. Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendisine yazı gönderilen Bebek, “ÇEDES ve Tarikatlara yönelik yaptığım sendikal faaliyetin disiplin suçu konusu yapıldığı, şahsıma kınama cezasının istendiği ve savunma yapmamın istendiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TÖB-SEN Bursa Temsilcisi Serkan Bebek “ÇEDES’e yönelik ülkemizde birçok parti, dernek, sendika ciddi mücadele verdi fakat Osmangazi İlçe Milli Eğitim tarafından cezalandırmak istememin sebebi bu zamana kadar ÇEDES’e yönelik Türkiye’de ses getiren teşhirlerde bulunmamdır. Ülke gündemine giren Maket mezar başında çocukların ağıt yaptırılması, eline gerçek bıçak verilen çocuklara yaptırılan kurban provası, Filistinli taklidi yaptırılan çocuklara kefen giydirip ölü taklidi yaptırılması, kız çocuklarını ölen bir Filistin’in taklidi yaptırılarak ellerinin arkadan kelepçelenmesi, bir çok cami ve mezar temizliği, cami içinde ibadet yerlerinin özüne aykırı olan ÇEDES yıl sonu etkinlikleri adı altında çocukların okul vakti okullardan camiye taşınarak yaptırılan çuval yarışı, bowling, palyaço etkinlikleri” Bursa ‘dan Türkiye Kamuoyuna taşımam ve ÇEDES’in gerçek yüzünü, değer dedikleri şeylerin çocukların pedagojisine, psikolojine zarar verecek şeyler olduğunu gün yüzüne çıkarmam Osmangazi İlçe Milli Eğitimi rahatsız etmiştir” dedi.

Hakkında asılsız bir şekilde din düşmanı şeklinde ifadelerde bulunulduğunu belirten Bebek, "Sendika genel merkezimizin Türkiye’de bütün illerde ÇEDES’e yönelik mahalle toplantıları yapılacak kararını ilçe Mili Eğitime sunmama rağmen Bursa Barosu ve Veli Der Bursa Şubesi ile beraber yaptığımız ÇEDES’e yönelik mahalle toplantısı, sendikal faaliyet suç konusu haline getirilmiş, okuldaki bazı öğrencilerin tarikatlara çağırıldığı, ailelerin ve çocukların bu yönde beyanı olmasına rağmen var olan tarikat gerçeği yok sayılarak asıl suçlular korunarak cezalandırmak istenmekteyim” diye konuştu.

"İSTENEN KINAMA CEZASI YOK HÜKMÜNDEDİR"

İstenen kınama cezasının yok hükmünde olduğunu dile getiren Bebek, şunları söyledi: “5 Ağustos Pazartesi günü Osmangazi İlçe Milli Eğitime yazılı savunmamızı verdikten sonra saat 14.00’da Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Önünde basın açıklaması yapacağız. Hangi velilerin çocukları tarikatlara davet edilmiş hangi ailelerin haberi yokmuş İlçe Milli eğitim önünden anlatacağız. Okul bölgesinde yok sayılan tarikat gerçeğini İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Müfettişlerin basın önünde dinlemesi için kendilerini de açıklama alanına davet ediyoruz. Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz. ÇEDES’e yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."