ÇEDES kapsamında öğrenciler camiye götürülmüştü: 'Soruşturmaya yer yok' kararı!

ÇEDES projesi kapsamında İstanbul’da öğrencilerin camiye götürülmesine karşı Halkçı Hukukçuların bulunduğu suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ÇEDES projesi kapsamında öğrencileri camiye götürmesi üzerine Halkçı Hukukçular’ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri hakkında yaptığı suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararını verdi.

ANKA’nın aktardığı habere göre, Halkçı Hukukçular'ın suç duyurusunu işleme alan savcılık, 29 Nisan 2024 tarihinde Bakan Tekin, Yentür ve Akhan hakkındaki şikayetle ilgili "soruşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Müştekilerin dilekçesine konu olaya yönelik bir takım yaşı küçüklerin fotoğraflarının izinsiz paylaşıldığı iddiasının fotoğrafın paylaşılan küçüklerin vasi ve velileri tarafından şikayet konusu edilebileceği bu aşamada ulaşmış bir şikayet bulunmadığı ve bu suretle şikayet hakkının müştekide bulunmadığı, bununla beraber yapılan organizasyonun suç teşkil ettiği yönündeki iddiaların değerlendirilmesinde suça konu 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi' iddiasına konu eylem olarak değerlendirilecek fiil ve yahut eylem bulunmadığı anlaşılmakla olay hakkında kamu adına soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.”

"SYOK KARARI HUKUKA AYKIRIDIR"

Karara itiraz eden Halkçı Hukukçular ise dilekçesinde, "Cumhuriyet Savcılığının, Cumhuriyet’in 100. yılında özellikle eğitimde laikliği ortadan kaldırmaya yönelik olan, şikayetimize konu bu suçlara ilişkin SYOK kararı vermesi, hukuka aykırı olduğu gibi özellikle ülkemizin geleceği olan ve aklın, bilimin hakim olduğu bir eğitim alması gereken çocuklarımız açısından endişe vericidir” dedi.

Dilekçede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SYOK kararının iptal edilerek soruşturma yapılması ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.